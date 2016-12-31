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﻿Fiona趕兩場 笑言「無啖好食」

2016-12-31 列印
■薛凱琪落力獻唱。
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　 薛凱琪（Fiona）日前在海南三亞連趕兩場，分別出席了科勒海口及三亞設計體驗中心開業典禮，因車程遙遠，她笑言整日「無啖好食」，早餐吃了少許粥後，要坐三個多小時車，其後在下午四時才吃「午餐」！但Fiona見到有很多不同省市的Fans，專誠來看她演出，就令她大為感動呢！
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