﻿Fiona趕兩場 笑言「無啖好食」

二○一六年將盡，這一年出現很多政治及經濟的「黑天鵝」，英國公投脫歐及特朗普意外當選美國總統，可算是其中的佼佼者。妙又妙在是黑天鵝的出現，股市竟然沒有崩潰，反而掉頭炒上，世事難料，又一明證。 正路地推想，二○一七年繼續會有很多黑天鵝出現，更多民粹主義者上台，世界更亂，政治精英更加難受。 不過，講人人都知道的事，便吸引不到眼球。證券界經常出一些報告，叫甚麼「五大詫異」、「十大驚奇」，就是講一些很少機會會發生，但一旦發生會叫人很震驚的事情。我又不妨在這裏吹吹水，講講二○一七的四大驚奇。 第一大驚奇是香港特首選舉出現意想不到的結局。現任特首CY突然宣佈不參選，本來就是一個驚奇。現時...

2016-12-31