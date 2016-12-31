﻿疑似撻着富二代 余文樂「無面見人」

余文樂（圓圖）自從跟吳雨霏（Kary）分手後緋聞不絕，最近他盛傳撻着台灣「皮帶大王」千金、女星王棠云（Sarah），兩人日前被揭於紐約密會開餐過聖誕。



樂仔昨晨於社交網貼出疑似與女友的背影照，大玩「無面見人」的樂仔貼文「Invincible.The future is bright.」，樂仔的公司發言人昨稱「樂仔休假和朋友去旅遊，私人事不會代他回答」。



另外，有網民懷疑原名王予柔的王棠云，曾捲入哄動一時的李宗瑞性侵案，王的公司昨發聲明稱人名「純屬巧合」，否認棠云和該案有關，但她的疑似男友樂仔至截稿前未就傳言開腔。圖：網上圖片