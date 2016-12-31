賭王千金超瓊昨早抵靈堂致哀，「十三姑娘」的靈柩其後被移上靈車。超瓊雙眼通紅步出靈堂步上座駕，未有接受記者訪問。「十三姑娘」的長子莫子惠捧着亡母遺照，登上靈車前往昭遠墳場。莫子惠哀傷地陪亡母靈柩步上家族墓園，「十三姑娘」最後於墓園內入土為安。
超瓊哀別「十三姑娘」
賭王千金超瓊昨早抵靈堂致哀，「十三姑娘」的靈柩其後被移上靈車。超瓊雙眼通紅步出靈堂步上座駕，未有接受記者訪問。「十三姑娘」的長子莫子惠捧着亡母遺照，登上靈車前往昭遠墳場。莫子惠哀傷地陪亡母靈柩步上家族墓園，「十三姑娘」最後於墓園內入土為安。
維港放煙花 商場開派對 今晚齊倒數 明年一定好
一年將盡，全港各區在今日除夕均有倒數活動，送舊迎新。今年維港煙花匯演將擴大規模，由八分鐘延長至十分鐘，維港海面將首次呈現如北極光的效果，上空更出現「20」字形煙花圖案，以慶祝香港明年回歸二十周年。多個...
2016-12-31
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山寨動畫涉抄《反斗車王》 製作公司須賠135萬
美國華特迪士尼公司與彼思動畫（Pixar）早前控告中國自製動畫片《汽車人總動員》，涉嫌抄襲《反斗車王》（內地譯《賽車總動員》）。上海市浦東新區人民法院昨天一審判決，製作公司須賠償一百三十五萬元人民幣。...
2016-12-31
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報復俄羅斯干預美大選 奧巴馬驅35外交官出境
美國總統奧巴馬周四下令驅逐三十五名懷疑進行間諜活動的俄羅斯外交官員出境，又對俄兩個情報機構實施制裁措施，藉以報復俄干預美國大選。普京政府對其做法不滿，亦已經準備「反報復」措施。而美國候任總統特朗普則指...
2016-12-31
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Grand YOHO 2期下周開價
由新地發展的元朗盤Grand YOHO 2期，昨日首度開放3房示範單位，發展商表明，下周開放示範單位予公眾參觀，並隨即開價。 新鴻基地產副董事總經理雷霆指出，GRAND YOHO 2期將於下周公...
2016-12-31
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藍籌股全面向好 恒指收爐日重返兩萬二
受惠本港11月出口額按年意外轉升8.1%，為2014年6月以來最好，2016年最後一個交易日，港股表現向好，延續過去兩天的升勢，最高曾升279點，高見22069點，創兩周新高，一舉升穿10天線，收市重返22000點水平，升209點，成交額537.7億元。 國企指數報則收報9394點，升82點或0.88%。至於總結2016年恒指累計升86點，全年波幅有6086點。總結全年表現，今年恒指新貴瑞聲科技（2018）今年以來股價累漲39%，是表現最好藍籌。 藍籌股幾乎全面向好， 重磅股騰訊（700）下月初推微信旗程序，被大行看好，騰訊承過去兩天升勢，收報189.8元，升1.2...
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除夕滿Fun騷2017
本季英超入球最多的利物浦和曼城，今晚除夕在晏菲路交鋒，將今年英超壓軸戰變成娛樂騷。藍月領隊哥迪奧拿的傳控與紅軍主帥高普的迫搶，俱觀賞性極高，兩位大娛樂家，是夜開騷。 (now621台、LeSports HK App周日凌晨1:30直播) 目前攻入四十五球的紅軍，遇上砍下三十九球的曼城，對攻畫面必不缺少，高普亦為今仗造勢：「如果我不是坐在後備席廂，我一定會購票入場。」這位金屬狂人更矢言每次與哥帥交手都要絞盡腦汁：「他不是每次都會改變踢法，只是某幾次改為以長傳破解我的戰陣。我倆風格不同但理念接近，每次交鋒都很頭痛。」 紅軍藍月對攻戰 二人之前任教多蒙特和拜仁慕尼黑時已八...
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純色系棉料新作日製XBYO
高質簡約運動服adidas Originals XBYO今回首度登場，設計除了以上世紀六十年代經典跑鞋adidas Italia鞋跟的「X」車線作標記，更請來日本著名服裝設計師Satomi Nakam...
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陰功中女 人夫男友呃自己兩年 陳昭昭「被小三」 酒店向妹哭訴
41歲的陳昭昭早前被指搶人老公兼恐嚇對方老婆陳小姐，強調無做過嘅佢日前約胞妹到銅鑼灣飲下午茶，然後再到石硤尾聖方濟各堂禱告，全程神情哀傷，不時掩面流淚，可見「被小三」事件對佢影響好大。事後致電給她，她...
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巴士的點評——2017的四大驚奇
二○一六年將盡，這一年出現很多政治及經濟的「黑天鵝」，英國公投脫歐及特朗普意外當選美國總統，可算是其中的佼佼者。妙又妙在是黑天鵝的出現，股市竟然沒有崩潰，反而掉頭炒上，世事難料，又一明證。 正路地推想，二○一七年繼續會有很多黑天鵝出現，更多民粹主義者上台，世界更亂，政治精英更加難受。 不過，講人人都知道的事，便吸引不到眼球。證券界經常出一些報告，叫甚麼「五大詫異」、「十大驚奇」，就是講一些很少機會會發生，但一旦發生會叫人很震驚的事情。我又不妨在這裏吹吹水，講講二○一七的四大驚奇。 第一大驚奇是香港特首選舉出現意想不到的結局。現任特首CY突然宣佈不參選，本來就是一個驚奇。現時...
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大賽專題——華商會盃 勢均力敵
香港乃中西文化交匯之地，跑馬則是香港文化的重要一環，故無論西曆或農曆新年，例必有蹄聲誌慶。明日元旦日對香港賽馬而言，除了馬場的一番熱鬧，亦是一眾北半球馬齊做壽星仔的大好日子，喜上加喜！ 未講明...
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