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﻿超瓊哀別「十三姑娘」

2016-12-31 列印
■超瓊哀傷送別姑姐莫何婉頴。
■莫子惠（右）捧着亡母遺照往家族墓園。
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　　賭王何鴻燊最疼錫的孻妹、「十三姑娘」莫何婉頴日前病逝，享年92歲，前日於香港殯儀館設靈，昨早於舉行大殮及出殯儀式，遺體安葬於何東家族墓園昭遠墳場。

　　賭王千金超瓊昨早抵靈堂致哀，「十三姑娘」的靈柩其後被移上靈車。超瓊雙眼通紅步出靈堂步上座駕，未有接受記者訪問。「十三姑娘」的長子莫子惠捧着亡母遺照，登上靈車前往昭遠墳場。莫子惠哀傷地陪亡母靈柩步上家族墓園，「十三姑娘」最後於墓園內入土為安。
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