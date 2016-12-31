﻿陰功中女 人夫男友呃自己兩年 陳昭昭「被小三」 酒店向妹哭訴

41歲的陳昭昭早前被指搶人老公兼恐嚇對方老婆陳小姐，強調無做過嘅佢日前約胞妹到銅鑼灣飲下午茶，然後再到石硤尾聖方濟各堂禱告，全程神情哀傷，不時掩面流淚，可見「被小三」事件對佢影響好大。事後致電給她，她表示當日心情好低落，不過隨着男友李志豪（Franky）在報章發聲明表示已婚並向她道歉，現時心情已平復好多，昭昭強調男友雖被指奉女成婚，但已確定該女孩不是他的骨肉。她稱事件太複雜，已交由律師處理。問到同男友仲有無將來？昭昭話，「如果佢搞清關係，我都希望可以同佢喺我領洗嘅教堂行禮。」



採訪：李佩儀、梁志明



早前陳昭昭由胞妹陪同開記者會，她指報道有失實陳述，強調無搶人老公，自己才是最大受害者；同時亦多次收到男友前度女友溫小姐的電話及訊息，遭恐嚇及勒索，因此曾到旺角警署備案。事件發生後，她晚晚以淚洗面。早前見她相約胞妹到銅鑼灣柏寧酒店Coffee Shop飲下午茶，一直悶悶不樂嘅佢望住咖啡發呆，偶然飲幾啖，呆呆吓就開始盡訴心中情，一直講足成粒鐘，講至激動時更會用手掩面掩口、摸額頭再用手抹眼淚。離開酒店後，她駕着自己的Benz房車去到石硤尾。



低頭禱告15分鐘



在黃竹街停車場泊好車後，她偕胞妹步行至附近的教堂聖方濟各堂。內裏人不多，只見她在較後的位置坐下，然後再跪下低頭禱告。她合埋眼唸唸有詞15分鐘，然後便起身向遠處的妹妹打了個眼色，跟住再取車回家。事後致電給她，她直認當日好唔開心好Sad，不過之後男友在報章刊登道歉聲明，表示瞞着家人及女友陳昭昭已婚的身份，她覺得終於還自己一個清白，故現時的心情已平復了好多。



確定男友無女兒



問她是否已原諒男友？她續說：「可以咁講，其實佢有同我解釋，但佢嘅感情事真係好複雜，要花啲時間處理，不過可以好肯定嘅係，個女唔係佢嘅（親生骨肉）。」現時事件已交給律師處理，所以這段時間她與男友都處於冷靜期，問她雙方還有見面嗎？她坦言：「單獨見面真係冇，但因為佢都係教友，返教會時會撞到。」不過她續稱若男友回復單身，又有誠意悔改，她都會畀機會，「我哋拍咗兩年拖，我真係愛佢，我都想同佢喺我領洗嘅教堂行禮，但大前提係佢一定要單身。」由於她明年會推出福音碟，又會投資拍電影，現時都會寄情工作，感情事先放埋一邊。



