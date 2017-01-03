﻿除夕騷被轟咪嘴兼hea唱 瑪麗嘉兒稱遭靠害出醜

美國歌手瑪麗嘉兒為ABC電視台演出的除夕騷，被網友鬧爆咪嘴兼hea爆。其經理人昨澄清是電視台及製作公司存心靠害，讓瑪麗出醜搶收視。製作公司則指瑪麗方面的言論是誹謗，並叫瑪麗可以告上法庭。



巨肺歌手瑪麗嘉兒於大除夕為ABC的直播活動演出，被網友鬧爆咪嘴兼hea爆，又指她刻意不唱在歌單的《Emotion》一曲。瑪麗經理人Stella Bulochnikov向製作公司Dick Clark寫了一封公開信，指一早告訴工作人員瑪麗的耳機有問題，但製作公司要讓瑪麗出醜來搶高收視，她要求製作公司作出正式道歉，否則會採取法律行動。瑪麗的失誤演出確實為電視台帶來不俗的收視，高達9.0，比起NBC除夕騷的5.1收視為高。



Dick Clark製作公司則發聲明反擊，指瑪麗方面的言論是誹謗及荒唐，據指當日瑪麗原本要唱《Emotion》、但發現音樂中有些和音不見了，於是她沒有唱此曲，只是遞咪給觀眾唱；之後兩首歌更被發現是咪嘴。但瑪麗一方解釋咪嘴一事是製作公司刻意安排，如今事件還是「羅生門」。而瑪麗的紀錄片《Mariah's World》昨公開新一集預告，瑪麗跟比她年輕13歲的日裔舞蹈員新歡Bryan Tanaka在海灘上咀嘴。



另外，英國「壞孩子」歌手Robbie Williams在倫敦舉行除夕騷，他走到台下跟fans握手，但一走回台上時，即拿出消毒啫喱消毒雙手，並露出誇張表情。不少網友寸他應該穿上全副防毒武裝。