﻿雪炫個人廣告酬勞分隊友

韓國女團AOA人氣成員雪炫昨日擔任綜藝節目《拜託了冰箱》嘉賓，去年拍了20多個廣告、工作量遠多於其他成員的她，被主持問到賺大錢會如何花費時，她就表示個人活動的收入要跟隊友平分，「成員們的個人活動也是要按成員們的人頭分的，沒有收入的時間實在太長了，拿到錢的時候都不知道該怎麼花。」雪炫亦分享維持美好身材的秘訣，就是早飯應吃得豐富，晚餐就要少吃，但她又笑言自己早、晚餐都吃得很豐盛呢！