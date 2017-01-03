﻿《新福爾摩斯》第四季開播 華生老婆被槍殺

英國人氣劇集《新福爾摩斯》第四季前日首播，班尼狄甘巴貝治飾演的福爾摩斯因已故宿敵Moriarty再度出現而獲豁免殺人罪，但就要他回倫敦查案，阻止Moriarty的組織再度發動襲擊。福爾摩斯成功解開Moriarty留下的死亡線索，其實跟神秘特務兼華生太太Mary之過去有關，Mary的舊拍檔一直以為是Mary出賣他們，所以追殺她。



之後查出Moriarty的秘書才是陷害Mary的真兇，秘書想向福爾摩斯開槍，但Mary挺身而出救了他，可惜Mary就中槍身亡，華生因此嬲爆福爾摩斯；而第二集預告有新奸角現身。 圖：網上圖片