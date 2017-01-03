 Advertisement
  • 2017年1月3日 星期二
  • 20º
  • 81%
熱門： 2017鄭欣宜飛鵝山楊采妮麥當勞

日報新聞 > 娛樂

﻿陳展鵬攞視帝唔敢加價

2017-01-03 列印
■展鵬昨以輕便打扮出席活動。
■展鵬指跟定欣是拍檔及同事。 資料圖片
Previous Next

　　出爐視帝陳展鵬昨日於長沙灣出席商場活動，表示得獎後酬勞沒有「三級跳視帝價」，直言：「最驚拿完獎沒工作，連影帝也試過沒工開呢！所以我跟公司說千萬不要這樣（加價），工作多就當宣傳，最緊要開心。」

　　談到他將於本月14日踏入40歲，展鵬表示會跟粉絲慶祝，更揚言今年要搞得「好好睇睇」，問到會否與緋聞女友胡定欣慶祝？他說：「不會啦，我要拍劇。（傳你成功求婚？）嘩！生埋仔O添喇，得啖笑啦！（真的拍拖？）冇冇冇！只是拍檔及同事，現在工作至上。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd