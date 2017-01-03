 Advertisement
  • 2017年1月3日 星期二
  • 20º
  • 81%
熱門： 2017鄭欣宜飛鵝山楊采妮麥當勞

日報新聞 > 娛樂

﻿伍詠薇為《嬉春》同老公分居

2017-01-03 列印
■伍詠薇獲老公練海棠撐場。
Previous Next

　 伍詠薇（伍姑娘）、詹瑞文前晚在紅磡完成舞台劇《嬉春酒店2016》尾場演出，兩人受訪時直言演完10場未夠喉，希望有機會再演Part 2或到內地巡迴。

　　伍姑娘當晚獲老公練海棠現身獻花，她稱為了今次演出，11月開始搬到酒店住直到表演結束，更瘦了14磅，她說：「我好易分心，在家會和老公傾偈，又會和兩隻貓玩，搬到酒店可專心讀劇本，但是我和老公間中都有見面，除夕有一起倒數，兩個人都要浪漫一下。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd