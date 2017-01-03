﻿叱咤舊裙重着險走光 祖兒破紀錄11奪女歌手金獎

前晚在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中連奪三獎的容祖兒，亦是第11度獲女歌手金獎。她透露特別找了第二年參加叱咤的裙子穿，由於身形瘦了，在上台前發現Nude Bra露了出來，嚇了一跳。



容祖兒前晚破天荒創下11奪叱咤女歌手金獎記錄，她笑稱對自己18年的歌唱生涯有交代。祖兒更特意在家中尋回第二年奪叱咤女歌手獎時所穿過的裙子再穿上台。不過，她卻因身形比當年明顯瘦了而差點走光，祖兒透露當換好裙子後，發現tube top愈行愈跌還見到Nude Bra，「當時真的驚過見鬼，即刻折返廁所整理。」之後她表示，這次最開心是獲得「至尊唱片大獎」，因這是她多年來心願。至於怕不怕欣宜這後浪威脅？祖兒笑言：「直頭『胸』湧過來，我剛剛感受到，很有壓逼感！」



事後欣宜受訪時被問到祖兒指她來勢『胸胸』？欣宜大膽取笑祖兒說：「她也『來細胸胸』，哈哈！」之後欣宜表明從沒想過會奪得「我最喜愛女歌手」獎。至於是否一次過將屈氣舒出來？欣宜表示最介意當年備受批評後，影響到她首次奪新人獎時沒有公開多謝媽媽，就是因為那些批評令她感到若然提起媽媽那就是她不對，所以前晚奪獎便決定戴上媽媽的眼鏡說給媽媽知。



張敬軒首度冧莊男手金獎，他大讚大會頒發男歌手獎的方法安排得好，有傳承下去的感覺，可讓他將支棒交給銀及銅獎歌手，他更笑言：「今次我很大方分享給兩個人，一開二，哈哈！」



陳栢宇稱唔夠坤哥靚仔



許志安憑《非安全地帶》奪得叱咤歌曲獎第六位，事後被問到可有回味與太太鄭秀文一起出席頒獎禮的日子？他表示沒有想過，只覺多些人參加頒獎禮是好事，記得初出道時，頒獎禮有梅艷芳及很多歌手，真的猶如參加派對一樣。



吳業坤前晚擊敗大熱的陳柏宇蟬聯我最喜愛男歌手獎，當他上台時口窒窒，又指一直不認為可以贏陳柏宇，對於網民對他負評不絕，又指他與陳柏宇都是棋子，坤哥強調學識了不介意別人的笑話，而且就算是玩具也開心。而陳柏宇就笑言因不及坤哥高大靚仔，況且不用尷尬被指不值得到此大獎，反之又有人替自己不值，完全是雙贏之局。



另外，音樂人梁栢堅於網上發佈了一張獎座被遺留在地上的照片，四周更佈滿煙頭垃圾，引起網民熱議，但未知「無心者」是誰。



本報記者