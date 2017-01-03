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﻿「打針似化妝」

2017-01-03 列印
02年未變臉（右）
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        葉梁美蘭07年胸前勁升cup，而本來方角面的她，愈變愈尖細，雙眼圓大，後生十年。她曾對打botox大表贊成：「打針好似化妝咁，做咗開心，我唔會理人點講。」
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