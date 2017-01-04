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﻿妮妲莉卡斯 捧獎劍指金球

2017-01-04 列印
■妮妲莉與湯漢斯合照留念。
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  第28屆棕櫚泉電影頒獎禮前晚於加州舉行，腹大便便的妮妲莉寶雯憑《第一夫人：積琪蓮．甘迺迪》獲頒傑出成就女演員獎，頒獎嘉賓為湯漢斯。傑出成就男演員獎則是卡斯艾弗力憑《情繫海邊之城》奪得，卡斯憑該片已獲多個影帝殊榮，與妮妲莉齊為角逐下周的金球獎影帝、影后寶座打下強心針！妮歌潔曼前晚就奪得國際明星獎。

  另外，賴恩高斯寧與愛瑪史東合作的歌舞電影《星聲夢裡人》摘下先鋒獎，賴恩領獎時不忘向已故《萬花嬉春》女星迪比雷諾士致敬。圖：美聯社



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