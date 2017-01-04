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﻿柏豪宣佈四月紅館開騷

2017-01-04 列印
■柏豪日前為新曲到台灣拍MV。
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  早前被本報獨家踢爆秘密娶妻的周柏豪，昨日宣佈將於今年四月，再度於紅館舉行演唱會，他早前則為新歌《有生一天》，專程到台灣陽明山拍攝MV。

  《有》曲MV是講述柏豪陪伴女主角經歷病痛仍不離不棄，只想可跟對方相處多一天、照顧多一天。雖然柏豪與女主角於MV中似經歷悲傷結局，惟鏡頭外的女主角卻非常開朗活潑，不時跟柏豪開玩笑，整蠱對方，令拍攝現場笑聲不絕。
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