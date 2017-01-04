 Advertisement
  • 2017年1月4日 星期三
  • 20º
  • 80%
熱門： 2017鄭欣宜飛鵝山楊采妮麥當勞

日報新聞 > 娛樂

﻿小方暢談打Golf避提超蓮

2017-01-04 列印
■港隊泳將出身的小方熱愛做運動。
Previous Next

  方力申昨日到灣仔出席高爾夫球用品店開幕活動，小方透露曾向鄭文雅拜師學打高爾夫球，惟經過學習十幾堂後仍表現不佳，而他本身喜愛會出汗的運動，但將來也會打高爾夫球。問及可有相約緋聞女友、賭王何鴻燊千金何超蓮打高爾夫球？小方說：「唔講其他人，唔講緋聞。（對方是你的女友？）梗係唔係真！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd