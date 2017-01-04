﻿「老夫子」縱橫 影壇逾40年 鋒芝戲假情真 最耐人尋味

陪伴香港人成長的《老夫子》漫畫作者王家禧（筆名：王澤），於美國時間元旦凌晨因器官衰竭離世，享年93歲。《老夫子》漫畫由1965年拍成首部黑白電影後，到2011年最後一部《老夫子之水虎任務》，橫跨影壇40多年，當中《老夫子2001》更造就了謝霆鋒及張栢芝的一段姻緣，可惜二人未能同偕到老。本報記者 資料圖片、網上圖片



首部《老夫子》電影於1965年面世，當年由高魯泉扮演老夫子、矮冬瓜飾演大番薯，隨後陸續推出多部電影，包括《老夫子與大番薯》、《老夫子奇趣錄》、《七彩卡通老夫子》、《山T老夫子》、《老夫子2001》及《老夫子之水虎任務》等10多部電影，作品橫跨40多年，充滿本土情懷。



邱禮濤憶王家禧慈祥



其中由邱禮濤執導的《老夫子2001》標榜為香港首部使用電腦繪圖技術與真人「演出」的電影，而演出該片的謝霆鋒與張栢芝被指戲假情真最「耐人尋味」，當年二人一吻定情，不過由於當時霆鋒與王菲已是公開的情侶，所以鋒芝只能以「契兄妹」相稱，而電影上映後，鋒芝菲這段三角關係更成為熱話。其後，鋒菲分手；到06年，霆鋒與栢芝在菲律賓秘婚，但到了11年8月，二人正式簽紙離婚，始終未能同偕到老。



邱禮濤昨日談到與王澤合作的印象，他形容老人家慈祥帶點孩子氣，開朗似大細路，對其離世感到惋惜，最感觸代表一個時代過去；邱導演稱：「我們這一代都是看《老夫子》長大，4格、6格漫畫很易消磨時間，內容風趣。當時和前輩傾劇本，他很注重細節，老夫子的身高和大番薯的外形都已有資料。」



洪永城受爸爸影響，幾歲已看《老夫子》學四字詞，最鍾意大番薯夠幽默，他有看電影版但更喜歡漫畫有想像空間。而王浩信讚《老夫子》是具有最大影響力的本土漫畫之一，有很多童年回憶。



雷頌德兒時是《老夫子》讀者，帶給港人回憶的經典，正如周星馳作品一定有笑位，可惜本土漫畫買少見少，不似外國漫畫可延續成為大生意。蘇麗珊年紀雖輕亦看過《老夫子》，因家人以前買很多，對人物及四字詞最深刻，讚有哲理，可惜香港本土漫畫不多，望有更多本土文化。