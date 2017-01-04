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﻿TVB「五虎將」伯樂 何家聯病逝

2017-01-04 列印
■何家聯（圖）當年一手發掘「五虎將」！資料圖片
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        於上世紀80年代一手發掘無線（TVB）五虎將梁朝偉、劉德華、湯鎮業、黃日華及苗僑偉的前無線高層何家聯，日前在東區醫院病逝，享年80歲。消息指何家聯因肺炎併發症於平安夜昏迷送院，延至前日不幸病逝。

據知何家聯於數年前不幸患上鼻咽癌，後來接受療程一度康復，直至去年初入住安老院。何家聯被視為無線的開國功臣，他是香港第一代電視人，由麗的年代加入電視圈，初入行時任職製作部，其後過檔無線擔任攝影師，最後升任製作部總監。
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