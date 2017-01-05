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﻿聖誕睇北極光 周秀娜出發前帶小鮮肉入貨

2017-01-05 列印
■遮樣的周秀娜帶觀音兵現身銅鑼灣。
■二人貼頭整理戰利品。
■發現記者，娜姐大方揮揮手。
■賀歲片《小男人周記3之吾家有喜》，周秀娜色誘鄭丹瑞。
■娜姐話睇北極光後，2017年要幸福喎！
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        31歲的周秀娜本月處女下海替無線拍古裝劇《深宮計》，日前聖誕佳節就孖好友去挪威睇北極光鬆一鬆。話晒冰天雪地，娜姐日前出發前就孖一高大男性友人，齊齊戴口罩蜜遊銅鑼灣時代廣場掃貨，「小鮮肉」眉清目秀，個樣睇落唔錯，有靚仔觀音兵陪行街攞嘢，寧舍賞心悅目啦！

        單身女神日前去挪威睇北極光，之後直落英國倫敦。出發前，本報就在時代廣場發現女神秘密帶仔行街。當晚7時許，長髮娜姐與高大小鮮肉有默契戴上口罩蜜遊。嫩口男手拎兩袋連卡佛和一袋運動品牌戰利品，一直隨娜姐去city'super繼續shopping。見娜姐在cake shop專心揀聖誕蛋糕，似係出發挪威前，與友提早開P。嚴選十分鐘，娜姐終扑槌埋單，然後雙雙落車場取車離開。

採訪 ︰ 李維隆
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