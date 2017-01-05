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﻿50歲珍納積遜一索得男

2017-01-05 列印
■珍納透過發言人宣佈日前誕下第一胎。資料圖片
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　　現年50歲的美國歌手珍納積遜去年5月突然押後舉行巡迴演唱會，隨後證實為丈夫懷第一胎，由於珍納是高齡產婦，自有喜後她全心安胎，甚少露面。珍納昨日透過發言人發表聲明，指她於當地時間前日誕下兒子：「珍納積遜和丈夫Wissam Al Mana為兒子Eissa Al Mana來個這個世界感到非常興奮。」發言人又稱，珍納在無壓力下健康生產，她如今在休息中。
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