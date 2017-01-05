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﻿開工撞正氣溫急降 Fiona堅持雨中打坐

2017-01-05 列印
■Fiona注重養生。
■Fiona在工作人員協助下冒雨開工。
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  薛凱琪（Fiona）日前在室外為護膚品牌拍攝廣告，當日氣溫驟降至約攝氏十度及下雨，Fiona為免影響進度堅持冒雨開工，並出動暖包、羽絨及熱薑茶取暖，她說：「因導演想拍戶外做瑜伽、打坐，唯有淋一陣雨，最緊要拍出來效果好，甚麼都值得！」

  Fiona透露近年注重養生及愛上打坐：「打坐為我帶來平和喜悅的心境，改掉以往急性子的性格，令心境平靜愉快。」她又稱運動過後喜歡喝一杯紅茶，「喝後覺得溫暖紓緩，我每天也有喝紅茶。」這次廣告導演由鄧永鏘千金鄧愛嘉擔任，更安排了一部航拍機進行高空拍攝，Fiona也被摩打聲浪嚇到呢！
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