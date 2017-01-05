﻿岑杏賢買桃花催旺人緣

岑杏賢和邵珮詩及眾港男、港姐昨日出席明珠台宣傳活動，岑杏賢以露腰裝現身，二人表示稍後將拍攝全新處境劇，緊接於《財神駕到》後播出，岑杏賢覺得拍處境劇很好玩，與同事就好似一家人。農曆年將至，問到岑杏賢會否買桃花？她笑說：「每年都會買桃花旺人緣。（今年特別需要？）唔關事，始終做幕前很需要多點桃花，我現在沒有追求者，感情事隨緣啦。」



邵珮詩的聲線不時被網民指太高音，問到拍新劇時可會改進一下？她笑言拍攝《愛回家之八時入席》時都有向毛舜筠和黎耀祥請教，他們都教她最重要是演好角色，不要只顧慮自己的聲線。