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﻿蘇麗珊清場跳艷舞

2017-01-05 列印
■蘇麗珊為了拍這場跳艷舞戲，不停練習。
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  形象一向清純的蘇麗珊，最近在電視劇《無間道》作突破演出，不但穿低胸短裙扮陪酒女郎，還要在大奸角羅嘉良面前跳艷舞，之後更與男主角王陽激咀，她坦言拍這幾場戲自己勁緊張。

　　蘇麗珊笑言首次拍電視劇便要跳舞，而且還是艷舞，她最擔心會跳到似機械人，加上同場其他女演員跳得太出色，所以令她壓力更大，自己練了10幾次才敢在鏡頭前跳，後來導演見她「騰晒雞」，於是清場拍攝，才令她能放開心情的投入拍攝。
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