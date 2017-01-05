祖兒今次暫開十場，只有一萬張門票，她亦呼籲歌迷道：「如果買唔到飛就唔好幫襯『黃牛』，我寧願開騷見到啲位吉咗！」
祖兒3月演藝學院開騷
祖兒今次暫開十場，只有一萬張門票，她亦呼籲歌迷道：「如果買唔到飛就唔好幫襯『黃牛』，我寧願開騷見到啲位吉咗！」
雞年雙春閏月 婚宴料增兩成 午間派對興起
農曆雞年快到，新年雙春兼閏月宜嫁娶。一間婚宴公司表示，踏入新一年，旗下婚宴酒席場地預訂情況理想，新人們潮興舉行下午「雞尾酒派對婚禮」，帶動業務增長，預料全年婚宴會比去年上升兩成。有鑽戒精品店稱，由去年...
2017-01-05
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闖會場傷市長書記 四川土地局長自轟亡
四川發生官員企圖殺害官員案，攀枝花市政國土資源局局長陳忠恕，昨上午持槍闖入當地市政府常務會議會場，向多名與會官員連開多槍後逃離現場，市委書記張剡、市長李建勤中槍送院搶救後情況穩定，陳忠恕則自殺身亡，當局正調查其行兇動機。 事發在昨上午約十時五十分，一名男子持槍闖入四川省攀枝花市會展中心內，市政府舉行常務會議會場，向與會市委、市政府主要負責連開多槍後逃離現場。警方接報後，派出多輛警車、裝甲車到場，大批警員封鎖會展中心調查，並在市內搜索疑犯下落，警員其後在中心一樓發現疑犯已自殺身亡，其後證實死者為該市國土資源局局長陳忠恕，當局正調查其行兇動機。 張剡、李建勤受傷，由救護車...
2017-01-05
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50性感女郎 跳鋼管舞送殯
台灣嘉義縣議會前議長董象上月十四日病逝，終年七十六歲。其家屬有感董生前愛熱鬧，特意僱用五十名性感女郎，在董喪禮結束後，在五十輛吉普車車頂上大跳火辣鋼管送殯，送行車隊聲勢浩大，不但導致太保市中正路交通嚴...
2017-01-05
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名門精緻裝潢優雅廳堂 露台遠眺維港
名門坐落大坑半山，鄰近虎豹別墅，依山而建，環境清幽。屋苑由4座物業組成，共383伙，樓齡僅10年，物業附近有多條巴士小巴線，起居方便。是次為大家走訪其中的高層單位，實用面積1796方呎，3房雙套房，內...
2017-01-05
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恒指四連升後斷纜 美股再上試二萬關
美國股市繼續造好，杜指繼續於20000點關前徘徊。昨日經濟數據疏落，投資者等待凌晨三時聯儲局公佈的上月議息記錄。聯儲局於去年12月加息0.25厘，市場關注當局下一次加息的時間，據利率期貨市場顯示，市場押注儲局會到今年6月才會加息。 聯儲局去年12月13日至14日的議息會議後，一如預期加息0.25厘，但暗示今年加息的次數，會比分析師預期的更多。在有關記錄公佈前，美股窄幅上落，杜瓊斯工業平均指數早段曾升64點，報19946點，至今晨四時報19944點，升62點；納斯達克指數報5478點，升49點。滙控（005）美國預託證價格報64.01港元，較香港收市價升0.56港元；...
2017-01-05
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MSN替工夠贏 鋒芒「畢」露
巴塞隆拿歇冬前大勝對手7:0，中場阿達杜倫大演帽子戲法，前鋒柏高艾卡沙亦「開齋」。兩人將大順腳風延續到一七年，今晚首戰在MSN先列後備下，勢可領軍在西班牙盃十六強首回合作客小勝畢爾包，取讓球主客和讓一球「和」。 （香港時間周五凌晨4:15開賽） 今季從華倫西亞來投的前鋒柏高艾卡沙，終於取得加盟後首個正式賽事入球，教練安歷基寄望該射手今晚延續腳風︰「我從未有懷疑過此子的實力，我相信他的入球陸續有來。」巴塞MSN三子剛在周一結束假期歸隊，料今仗不會正選披甲，柏高艾卡沙及阿達杜倫有望繼續大顯身手。 主隊畢爾包開季至今十二場各項主場賽事豪取十勝一和一負，唯一敗仗就是在西甲0...
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期間限定 Volkswagen靚裝型跑
福士香港最近推出Polo Rally Edition和Scirocco GTS兩款期間限定版本，主要是內外加入特別裝飾，展現多一份活力氣息。 文：彭志揚 圖：William Scirocco GT...
2017-01-05
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咪走寶 聯手出擊為慈善 徐濠縈 何超儀捐百箱衫義賣
做朋友一世的，看何超儀與徐濠縈兩公婆就知，縱使早前盛傳因阿徐將大病初瘉的陳子聰激瘦照上載社交網站，搞到姊妹關係決裂，但因「反面」新聞愈炒愈離譜好笑，最終兩人笑住口破冰，超儀近日更響應阿徐呼籲，捐出大批...
2017-01-05
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社論——降驗身年齡 保超齡「的伯」夠Fit
昨午紅磡機利士南路一部的士猛撞一部貨車，七十九歲的士司機傷重不治，警方正調查肇事原因，但事件引起公眾和職業司機團體關注高齡職業司機的駕駛安全問題，當局是時候認真審視高齡職業司機的健康要求，以防日後相關交通事故重演。 市民乘坐的士，不時發現司機為長者，尤其夜更司機。大家毋須戴上有色眼鏡，不應以年齡來分辨司機的優劣，有人甚至認為，年長司機經驗老到，駕駛態度良好，更加小心。然而，年長司機體質不及年輕司機，是不爭的事實。 近年不時發生涉及高齡職業司機意外，當中不少與突然病發有關。城市人慢性疾病多，包括糖尿病、高血壓、膽固醇、心臟病等，都是隱形殺手，若患者沒驗身，難以察覺自己身體出毛...
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潘頓捧盃活力勝一籌
昨晚唯一錦標是一月盃，結果由潘頓策騎摩廄「活力歡騰」半冷掄元，騎練在早段場次已合作贏「勝一籌」，而潘頓另贏沈廄「領航大師」，於第七場賽後提前成為騎師王。 潘頓昨晚手風大順，憑沈廄「領航大師」、摩廄「勝...
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