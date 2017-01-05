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﻿祖兒3月演藝學院開騷

2017-01-05 列印
■祖兒與夏永康（中）及阿Jan合作愉快。
■祖兒在海報中與花朵「融合」！
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　　容祖兒將於3月26起，假演藝學院歌劇院舉行十場《JOEY.MY.SECRET.LIVE演唱會》，與歌迷分享出道18年來的非主打歌曲。祖兒早前邀來林海峰（阿Jan）擔任個唱海報創作總監，並由著名攝影師夏永康操刀拍攝，最終埋位半小時就收工，過程非常順利！

　　祖兒今次暫開十場，只有一萬張門票，她亦呼籲歌迷道：「如果買唔到飛就唔好幫襯『黃牛』，我寧願開騷見到啲位吉咗！」



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