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﻿小齊鐵騎撞樹 傷腰「不能行房」

2017-01-05 列印
■小齊炒車後全身虛脫。
■小齊出發前信心滿滿。
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　　任賢齊在香港時間前日凌晨，參加拉丁美洲DAKAR世界級越野車大賽時發生意外炒車受傷，幸無大礙。

　　小齊以長途電話透露出事經過，「在第二賽段，因之前下過大雨，路變了爛泥，第一次撞車是前面車手突煞車我撞上去。之後我再跑90公里，車撞上大樹，我成個飛出去跌落水潭扭傷腰，當時無力扶起跌倒的電單車，雖然想繼續，但流汗太多感到虛脫無力，頭好暈，終由直升機送回阿根廷大本營。」

　　小齊稱已照了X光及驗身，「醫生說我很幸運，除了腰傷沒大礙，目前不能搬重物，不能行房。」小齊終因傷放棄比賽，但不會放棄玩賽車。
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