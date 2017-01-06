﻿推出最後實體專輯反應好 農夫爆黃子華主動約食飯

組合農夫近年拍劇、主持瓣瓣掂，在TVB台慶頒獎禮更同鄭裕玲（嘟姐）齊拎「最佳節目主持」，歌手出身的兩人拍電視劇同時堅持繼續做「音樂」，最近推出EP專輯《你而家無，但係將來會有（下集）》，受惠於聖誕、新年黃金檔期更要加單翻印，反應比預期中更好，C君（鄭詩君）開心說：「聽到呢個好消息開心過送層樓畀我，因為呢張係我哋告別實體唱片之作，對我哋嚟講意義重大。」



對於推出最後一隻實體唱片，陸永無不捨：「反而對黑膠唱片先有情意結，而且又唔係有唱片揸手先叫做係歌星，好多網絡轉載嘅音樂仲多人聽啦，我哋兩年先做一隻唱片，到時可能冇晒唱片。亦非因為冇錢賺所以唔出唱片，其實我哋自家製作成本好低，投放精神、時間會更加多，與其係咁不如快手快腳將作品推去網上平台同大家分享好過，網上平台冇限制空間做音樂仲自由，就算唔出唱片我哋都唔會停止做音樂。」



唔敢消費子華神



問到兩人可會送最後一隻唱片畀嘟姐？陸永即說：「唔係送唔送嘅問題，最尷尬係o依家大部份人冇CD機，唔通用藍光機播放，喺電視機聽歌咩，真係要接受時代改變！」C君反而最想送畀「男神」黃子華：「其實佢好鍾意音樂，以前佢有夾Band，之前佢睇過我哋嘅Talk Show後約我哋食飯，佢話覺得我哋音樂好另類，好自由好好玩。（會唔會邀請佢一齊合作？） 暫時冇諗到合作喎，因為子華係我哋偶像，除非由佢提出啦，唔通我哋鍾意美斯，同佢提出組隊波咩！我哋唔會為合作而合作消費佢個名，真係創作咗一首歌啱佢就例外，或者可以一齊做吓Talk Show。」據知稍後子華開拍的新片預埋C君玩，而陸永因為有其他工作未能演出。



採訪：方騫平



攝影：李維隆 場地：海洋公園