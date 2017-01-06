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﻿柏豪4月再開紅館騷　  

2017-01-06 列印
■柏豪紅館騷海報由著名設計師操刀。
■柏豪獲獎後稱感到幸運。
■柏豪觀看拍攝演唱會海報成果。
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  周柏豪出道十周年，將於今年4月28、29日一連兩日假紅館舉行《ONE STEP CLOSER PAKHO LIVE 2017》演唱會。相隔三年再開騷，柏豪這次特意邀來合作無間的Kenji Wong出任藝術總監；Kenji亦找來紐約知名設計師Glenn Wolk操刀為演唱會繪畫海報。柏豪稱希望這次演唱會，能見到所有這十年來一直支持他的觀眾入場，一起分享他準備的新表演元素。

　　另外，柏豪前晚於「十大中文金曲頒獎音樂會」上獲頒優秀流行歌手獎，他坦言得獎感幸運。講到今年是婚後首次以人夫身份過新年，柏豪稱開工利是會豪派每人三封，又認為派利是是福氣，會認真對待！
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