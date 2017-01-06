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﻿陳倩揚欣賞深水埗明哥 自薦做助手

2017-01-06 列印
■陳倩揚、林穎彤、明哥與到場的小朋友玩遊戲。
■陳倩揚、林穎彤大派禮物，與眾同樂。
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　　 陳倩揚和已茹素四年多的林穎彤早前出席「綠在家中GIY」活動，與「北河同行」主理人明哥齊到深水埗為基層家庭舉辦綠色派對，共度佳節。二人除即場分享素食好處外，又與小朋友玩遊戲，兼大派禮物。

　　倩揚當日準備了不少玩具送給小朋友，原來都是由其大兒子捐出的心愛玩具，倩揚表示非常欣賞「北河同行」明哥對基層的關愛和付出，自言廚藝不俗，即場自薦給明哥做助手。而明哥大讚倩揚有愛心，但笑言他的鑊很大，怕倩揚拋不起。倩揚決定這個新年勤操泰拳，希望可以幫到明哥。
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