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﻿憶蓮出戰《歌手》惹爭議

2017-01-06 列印
■憶蓮落實加盟《歌手》。
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　　樂壇天后林憶蓮早前傳出將出戰湖南衛視節目《歌手》（前名《我是歌手》），與一眾歌手同台鬥唱。昨日節目終於公佈林憶蓮確實加盟《歌手》，首集在21日播出，製作單位還詢問粉絲想她以甚麽歌曲作首戰。

　　憶蓮加盟消息確實後，網民及歌迷反應各異，有支持亦有反對，不少歌迷感失望，留言表示以她在樂壇的地位為何仍需要參加這種造假節目？又指作為音樂人，應有其專業操守。
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