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﻿薛家燕搵曾醒明代筆冧粉絲

2017-01-06 列印
■曾醒明昨接受薛家燕訪問。
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  前無線企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明，於去年底離開服務42年的無線後，昨日現身電台接受薛家燕訪問。

  家燕姐感謝曾生42年來的貢獻，並大讚對方文筆及記性好，自爆每年生日都找他代寫文章讓粉絲欣賞，曾生聞言即笑謂這本來是秘密。

  曾生指連日來要償還很多傳媒「人情債」，今天就會起程到泰北山區探訪，大仔曾漢棟同行，之後會稍作休息，再決定未來動向。
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