﻿單拖買水晶 朱玲玲遇友人吹水解悶

58歲的港姐朱玲玲嗜好係影相同湊孫，每次一講到霍啟剛和郭晶晶的寶貝仔霍中曦就好鬼開心。日前，好鍾意同老公羅康瑞拖手仔行街食飯嘅靚嫲嫲獨自到太子大廈Shopping，離開時遇到兩個朋友，笑晒捉住對方吹水，之後更邊行邊傾到上車走人。



當日朱玲玲先到Town House買水晶餐具，買完未夠喉，再去飾物店Window Shopping，但睇咗好幾分鐘都唔啱心水，之後再去Baccarat睇水晶擺設。她對店內一盞座枱水晶燈好有興趣，但諗完一輪都係冇買。離開時在門口遇到一男一女友人，可能好耐無見，三人好好傾，為免阻住人哋做生意，三人邊行邊傾，行離商場先肯收口。 採訪：張詠森