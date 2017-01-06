﻿余文樂「女友」父親 遭黑衣人追債

曼城周一英超聖誕新年快車尾關苦戰之下，主場僅以2:1險勝般尼。預計藍月領隊哥迪奧拿今晚英格蘭足總盃第三圈作客韋斯咸時會大幅輪換，畢竟藍月板凳深厚，今仗半力出擊仍可勝券在握。 （香港時間周六凌晨3:55開賽） 連計今仗，曼城一周內應付三場賽事，對般尼時更超過半場時間十人應戰，相信哥迪奧拿今仗會讓部份主力輪休。幸好藍月兵源充足，副將如翼鋒洛尼圖在快車期間耗力不多，前鋒伊恩拿祖及中場大衞施華上仗亦只踢了半場，加上新兵巴西鋒將加比爾捷西斯亦在周二正式向球隊報到，今仗可候命上陣。 至於韋斯咸過去兩輪全敗，兼近六次各賽事作東鬥曼城只得一勝兩和三負，今晚不宜看好。

2017-01-06