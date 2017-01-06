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﻿余文樂「女友」父親 遭黑衣人追債

2017-01-06 列印
■王棠云被捲入「登門」追債驚魂！資料圖片
■余文樂的戀情備受關注。資料圖片
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  余文樂上月底在網上貼出兩人背影照片，留言「未來是燦爛的」，疑似認戀台灣皮帶集團總裁王東生獨生女王棠云（莎拉），沒想到事隔6天，昨日爆出莎拉父親被黑衣人追債事件。

  據寶島媒體報道，昨有四名黑衣人到莎拉經理人公司樓下拉起寫有莎拉父親「騙人血汗錢」字句橫額，要求他出面對質，公司通知莎拉後，王東生致電給債主溝通後，黑衣人才離開。莎拉的經理人公司事後指有關事件屬其家族企業事務，已交長輩處理，「因為莎拉是藝人，所以樹大招風，希望外界不要牽連到莎拉，也對鄰居受到驚嚇感到抱歉。」余文樂在本版截稿前未有回應有關事件。
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