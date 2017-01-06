﻿開心湊仔 呂麗君笑口富貴出巡 百億劉太甘比 坐幸福摩天輪

去年尾，65歲的華人置業前主席劉鑾雄(大劉)發聲明與呂麗君分手，之後在高士美道大宅接受本報訪問，承認已換腎。全靠拍拖14年的紅顏知己甘比(陳凱韻)悉心照顧，迅速康復，二人上月初更正式簽紙成為夫婦。爭寵風波終結，日前新任劉太甘比和大劉舊愛呂麗君回復慈母身份，分頭湊仔。甘比偕仔女和親友浩浩蕩蕩踩去中環玩轉嘉年華，富豪太攬幼子幸福坐摩天輪。另一邊廂，單親媽呂麗君一身珠光寶氣出巡，有子女陪伴在側的她與友吹水笑唔停。



採訪 : 梁志明、張詠森、李權威、李維隆



37歲的甘比上月坐正做劉太，身家暴漲過百億，最新獲丈夫厚贈十億灣仔肇輝臺12號項目，以及聯名持有約市值十三億的深水灣道3號獨立屋、興建中的新愛巢。日前晚上，一對子女(八歲秀樺和四歲仲學)放假，甘比就一身波鞋便服look，約埋兩胞姊一家及母親去中環嘉年華親子樂。秀樺大膽同表哥興奮坐「飛天韆鞦」等機動遊戲。



其後，甘比一家三口與胞姐及兩姨甥和母親齊齊登上摩天輪。見甘比一直攬住勁可愛的「Mini大劉」孻仔坐；秀樺就和年約十歲的高大四眼肥表哥玩手機。十時許，一家人溫馨睇完夜景，就由四位保鏢護航離開。只見等車其間，精伶秀樺和兩表哥雞啄唔斷，表情古靈精怪好得意；樣子仲好baby嘅仲學就愛黐實媽咪。見有記者採訪，甘比雖未有回答記者提問，但仍禮貌講「唔該」，然後抱起幼子等車，最後登上「1M1SSU」車牌的七人車回家。



呂麗君 15歲餅印女



另一日下午五時許，見穿上白色連身裙、耳戴約3卡巨型鑽石耳環的呂麗君珠光寶氣出巡。早前大劉爆多年間曾餽贈呂小姐逾23億現金和首飾等，身家豐厚的呂麗君當日疑與兩女友人及外傭歎茶及shopping後，準備打道回府。一行七人在近後門的化妝品櫃位等車，見手拎Chanel山茶花圖案手袋的單親媽全程笑晒口吹水，心情勁靚。未幾，掛上「YING YING」車牌的七人車駛至，外傭即照顧六歲子鋒和樣子甜美的十五歲餅印女秀盈上車，兩母女同坐中排，開車走人。