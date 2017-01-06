 Advertisement
  • 2017年1月6日 星期五
  • 20º
  • 88%
熱門： 西九鐵騎士飛竹腦炎維園年宵

日報新聞 > 娛樂

﻿開心湊仔 呂麗君笑口富貴出巡 百億劉太甘比 坐幸福摩天輪

2017-01-06 列印
三代同堂 ■甘比好孝順，不時帶母親(左)四圍去，當晚婆孫玩嘉年華，幾咁happy，4歲仲學眼仔碌碌，沿途手拎蜘蛛俠公仔又腳踏賽車鞋款波鞋，萌爆。
攬仔睇夜景 ■甘比攬抱4歲仲學睇夜景；秀樺(左一)就和肥表哥睇手機。
保鏢開路 ■拎紙巾的保鏢護航甘比一家離開。
秀樺 雞啄唔斷 ■8歲秀樺愛與表哥玩，等車時傾唔停。
呵護仔上車 ■甘比用HERMÈS的斜孭Berline Mini Bag，方便湊仔。
友善揮手 ■闊太臨走時向記者禮貌揮手道別。
除夕伉儷 ■日前，新婚夫婦劉鑾雄攜同太太甘比，恩愛出席置地China Tang的除夕派對。
公主母女 ■除夕ball當晚，甘比以Valentino 2017早春系列花裙，襯愛女秀樺的Dolce & Gabbana金裙。
風騷吹水 ■拖仔吹水的呂麗君，笑到有酒窩。
兩生花 ■40歲呂麗君和乖女秀盈似兩姊妹。
亭亭玉立 ■15歲千金秀盈(左)與母親一樣高。
Previous Next

　　去年尾，65歲的華人置業前主席劉鑾雄(大劉)發聲明與呂麗君分手，之後在高士美道大宅接受本報訪問，承認已換腎。全靠拍拖14年的紅顏知己甘比(陳凱韻)悉心照顧，迅速康復，二人上月初更正式簽紙成為夫婦。爭寵風波終結，日前新任劉太甘比和大劉舊愛呂麗君回復慈母身份，分頭湊仔。甘比偕仔女和親友浩浩蕩蕩踩去中環玩轉嘉年華，富豪太攬幼子幸福坐摩天輪。另一邊廂，單親媽呂麗君一身珠光寶氣出巡，有子女陪伴在側的她與友吹水笑唔停。

採訪 : 梁志明、張詠森、李權威、李維隆

37歲的甘比上月坐正做劉太，身家暴漲過百億，最新獲丈夫厚贈十億灣仔肇輝臺12號項目，以及聯名持有約市值十三億的深水灣道3號獨立屋、興建中的新愛巢。日前晚上，一對子女(八歲秀樺和四歲仲學)放假，甘比就一身波鞋便服look，約埋兩胞姊一家及母親去中環嘉年華親子樂。秀樺大膽同表哥興奮坐「飛天韆鞦」等機動遊戲。

　　其後，甘比一家三口與胞姐及兩姨甥和母親齊齊登上摩天輪。見甘比一直攬住勁可愛的「Mini大劉」孻仔坐；秀樺就和年約十歲的高大四眼肥表哥玩手機。十時許，一家人溫馨睇完夜景，就由四位保鏢護航離開。只見等車其間，精伶秀樺和兩表哥雞啄唔斷，表情古靈精怪好得意；樣子仲好baby嘅仲學就愛黐實媽咪。見有記者採訪，甘比雖未有回答記者提問，但仍禮貌講「唔該」，然後抱起幼子等車，最後登上「1M1SSU」車牌的七人車回家。

呂麗君 15歲餅印女

　　另一日下午五時許，見穿上白色連身裙、耳戴約3卡巨型鑽石耳環的呂麗君珠光寶氣出巡。早前大劉爆多年間曾餽贈呂小姐逾23億現金和首飾等，身家豐厚的呂麗君當日疑與兩女友人及外傭歎茶及shopping後，準備打道回府。一行七人在近後門的化妝品櫃位等車，見手拎Chanel山茶花圖案手袋的單親媽全程笑晒口吹水，心情勁靚。未幾，掛上「YING YING」車牌的七人車駛至，外傭即照顧六歲子鋒和樣子甜美的十五歲餅印女秀盈上車，兩母女同坐中排，開車走人。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd