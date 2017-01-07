 Advertisement
  • 2017年1月7日 星期六
  • 20º
  • 84%
熱門： 言承旭林鄭林憶蓮H7N9景泰苑

日報新聞 > 娛樂

﻿米倉涼子劇酬收視雙冠軍

2017-01-07 列印
■米倉的《Doctor X》醫生角色深入民心。
■結衣的「戀愛舞」熱爆全球！
■石原的新廣告昨日出街。
Previous Next

  昨有日本媒體大爆當地女星的劇集「潛在收視」及酬勞排行榜，新垣結衣憑劇集《逃跑雖可恥但有用》人氣再上一層樓，潛在收視率有16.3%排第二，每集薪酬則有約200萬日圓（約13.4萬港元）。結衣始終不敵日劇女王米倉涼子，米倉主演的人氣醫療題材劇集系列《Doctor X》向來是收視保證，潛在收視率有17.5%，身價高達每集約555萬日圓（約37.2萬港元），榮膺「雙冠軍」兼拋離其他女星！

  近年上位的石原里美就以15.7%排第三，劇酬就比結衣更高，約250萬日圓（約16.8萬港元）一集；其餘打入十大的女星，順序為綾瀨遙、北川景子、長澤正美、吉高由里子、柴咲幸、有村架純及松岡茉優。圖：網上圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd