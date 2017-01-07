 Advertisement
  • 2017年1月7日 星期六
  • 20º
  • 84%
熱門： 言承旭林鄭林憶蓮H7N9景泰苑

日報新聞 > 娛樂

﻿紅館個唱明開鑼 周杰倫：我有點感冒

2017-01-07 列印
■賴雅妍及黃遠亦有亮相首映禮。
■蔡依林跌至雙膝跪地。網上圖片
■周杰倫昨來港宣傳監製新片。
Previous Next

　　周杰倫昨晚於尖沙咀出席有份監製的電影《一萬公里的約定》首映禮，坦言很享受及喜歡做監製。

　　談到明天開鑼的紅館個唱，周杰倫坦言心情緊張：「希望可以趕快開騷，多等一天，就緊張多一天，天氣近日有點涼，我也有點感冒。」《一》片男女主角黃遠及賴雅妍戲中譜「姊弟戀」，黃遠笑謂不會因身高差距而尷尬。

　　另外，周杰倫舊愛蔡依林近日亦患感冒，她前晚抱恙在北京演出音樂節，在台上不慎踩鞋帶跌低，隨即執生站起微笑繼續演唱，事後則在微博報平安。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd