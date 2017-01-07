﻿「話請食飯又冇請」 鄧小巧親證坤哥冇口齒

鄧小巧昨日到電台受訪時表示，今晚在無線的《勁歌金曲頒獎典禮》能否獲獎也會開心，談到現已不是無線「親生仔女」，得獎機會或有危機時，小巧說：「當時TVB給予我很多機會，讓我參與大小節目，返去TVB的意義大過獎項，好像返去前度屋企，再見亦是朋友。」



對於同為「巨聲幫」出身的吳業坤（坤哥）被指疏遠朋友，小巧笑謂：「唔係好鍾意佢（坤哥）個人。話請食飯又冇請，聚會佢得閒先得㗎！（有指坤哥態度變得囂張？）唔會，佢有車我返TVB，冇架子。」她亦認為人紅自然會多是非，又指坤哥已很努力，亦欣賞他能在成名後仍可過簡單生活，「佢唔係『彰顯富貴』嘅人。」



