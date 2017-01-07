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﻿高Ling抗拒紮胸：會變形㗎！

2017-01-07 列印
■高Ling為新劇剪短秀髮。
■龔嘉欣呻每日得兩小時睡眠。
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  高海寧（高Ling）、龔嘉欣、林夏薇、陳凱琳等，前晚均穿毛草出席一皮草設計比賽。高Ling於無線新劇扮演女強人角色，為此特別剪了新髮型示人，她稱首次剪那麼短頭髮，幸好效果理想；劇中服飾也會內穿運動胸圍再外穿恤衫，盼整體外形型格一點不會太圓潤。笑問是否要紮胸演出？高Ling聞言輕呼：「紮胸又唔好，會變形㗎！」

  至於龔嘉欣早前在無線台慶頒獎禮勇奪最佳女配角獎，事業起飛的她自言感情一片空白，因現在每日只有兩個小時睡眠時間，實在無暇分身拍拖，加上現在更想珍惜工作機會。笑問今年是否要財運不要桃花運？嘉欣不諱言也有訂大桃花擺放家中，但主力是催旺人緣。
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