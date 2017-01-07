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﻿慈善義賣反應熱烈 Eason漏夜執衫減價益善長

2017-01-07 列印
■Eason推介度身訂造工人服，佢強調只着過一次。
■首賣當日反應好熱烈，而出面排隊人數Keep住有二百幾人。
■Eason執衫其間發現其中一件外套內藏一個吉嘅利是封。
■連詩雅同徐濠縈及義賣活動搞手之一的細So老婆Wing。
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        徐濠縈去年捐出五十幾袋名牌舊衣物作義賣，成功籌得110萬元善款，多間慈善機構受惠。今年再召喚多位娛圈老友包括何超儀等捐出過百箱衫再作義賣。為期三日的義賣會昨日展開，雖然下午12點先開始，但早上7時已有大量善心人排隊攞籌等入場，可以做善事又可以買到品質好的名牌衣物，義賣會開至明天，你仲等？

        周四晚，Eason夫婦同連詩雅等去咗義賣會場地保良局執衫，由於陳氏夫婦捐出大量衣物，兩人由傍晚執至晚上10時先完成。問到有何推介？Eason笑笑口拎起一件紫色工人服，「呢件係拍《阿士匹靈》MV嗰陣着嘅，訂造㗎，嘩，Mark 8嚿水太貴嘞，減一半都得啦。」

撰文︰廖思慧
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