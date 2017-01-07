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﻿去年10月撇游學修 蘇麗珊親認有新歡

2017-01-07 列印
■蘇麗珊在短片中春風滿面。
■蘇麗珊與舊愛游學修去年分手。資料圖片
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　　蘇麗珊與游學修憑演出電影《哪一天我們會飛》戲假情真，游去年10月自揭「被分手」，一年情突玩完。踏入新一年，蘇麗珊就被揭和新歡於今年元旦在銅鑼灣逛街拍拖兼親熱攬啜，新歡樣貌更被指似其舊愛游學修。

　　蘇麗珊被揭有新歡後，昨日發放短片親認戀情，她對着鏡頭甜笑道：「我們的而且確交往當中，亦相處得好好。佢（新男友）對我好好，因為佢唔係圈中人，所以冇諗過特別公開（戀情），但係家人、公司同事同經理人全部都知道，所以絕對不會影響我嘅工作，多謝大家關心。」
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