﻿去年10月撇游學修 蘇麗珊親認有新歡

第七場四班千四米，葉廄的「心慷慨」今季兩戰皆交出極強後勁，上仗直路上仍不規矩，修正後才僅僅追回一席殿軍。上周五此駒由潘頓主試一課泥地閘，該課刻意加戴頭眼罩，早段懶性已減，沿途貼欄走規改善。此駒有中上班馬腳法，且陣上加速力甚強，應非四班可留之馬，今仗有配備幫助值得看好。 第十場二班千六米，摩廄的「明月青天」名氣甚大，於澳洲由華禮納訓練，且為上年度昆士蘭打吡亞軍，而頭馬「鷹雄」早前已在港初出即勝。「明月青天」於十月初才作快工夫，十一月初由祈普敦試直路閘，早段起步不快，沿途居中檔，按韁走勢輕鬆步法均速，應是愈長愈好之馬。 上月中「明月青天」與明日同場的廄侶「美麗傳承」同試直路閘，...

2017-01-07