﻿平住過節 贍養費慳住使 江希文帶女喪玩

2014年，47歲的江希文（Liz）與大她20年的資深大律師胡漢清分手時，曾為女兒胡永悅（Natalie）的撫養權及生活費對簿公堂，江希文更以自己冇經濟能力為由一直住在男方的沙宣道大宅，至去年10月才帶女兒搬離，再跟媽媽及胞姐江欣燕同住元朗豪宅。現時為全職媽咪的她專心湊女，不過快4歲的女兒之後要讀書又要上興趣班，錢，全部都係錢，所以有贍養費都要慳住使。除夕前，見她帶超Cute餅印囡囡去ifc親子遊，先食泰菜，再在商場設置的冬雪場景玩咗成粒鐘，唔使錢又開心，呢個單親媽咪真識計數。採訪：張詠森



江希文同胡漢清只在英國擺酒並無註冊，忘年戀維持兩年半，在Natalie出世冇耐就玩完。二人曾為撫養權及生活費鬧上家事法庭，還互揭臭史。當時江希文自稱冇經濟能力，故一直住在男方位於沙宣道的大宅，有傳Liz要求每月20萬的生活費。糾纏兩年，江希文於去年10月終肯與女兒搬出，估計贍養費已傾掂數，由於同一時間其父親江從光因癌病離世，而家姐江欣燕三年前又回復單身，於是江希文決定與母親及胞姐一同搬入月租5萬元的元朗豪宅爾巒，四婆孫重過新生活。



免費娛樂



據知每月租金由江希文負責，但她退隱幕前多年，工作量極少，只偶然會出席品牌活動，所以贍養費都要睇住嚟使，甚少見她買衫畀自己，最多是買給女兒，不過都是選擇普羅大眾會幫襯的牌子，帶女兒去玩亦盡量選擇公園同郊外，有免費玩樂設施的商場當然更Good。



扭計抱抱



大除夕前，Liz與女親友帶着女兒Natalie到ifc Greyhound Cafe食泰菜，只見她點了兩個意粉三份食，連飲品都冇叫只飲水。一個鐘後埋單離開，一行三人行行吓見商場中庭設有冬雪場景給顧客影相，適逢當時為非繁忙時間，人流唔太多，唔使排隊，江希文即帶女兒入內玩耍和影相。只見「迷你Liz」Natalie好興奮，不停跑跑跳跳又轉圈，玩到攰又坐吓又做吓得意表情，而江希文和女親友拿出手機輪流幫她拍照。Natalie走勻全場後，精力依然旺盛，但47歲嘅江希文就一臉攰樣，於是帶女兒入「雪洞」休息。在免費玩樂區逗留約45分鐘，江希文就拖着女兒走人，但Natalie玩到唔捨得走，還扭計痛哭，結果要媽咪抱抱呵番，之後江希文抱着女兒落停車場駕車返家。