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﻿未婚單親媽

2017-01-07 列印
趙哲妤 去年驚爆未婚懷孕，而經手人竟是已甩拖的男友，聲稱沒有結婚計劃的她，去年底在馬來西亞誕下一女。
楊思琦 11年為前香港跳水隊隊員吳帥佗B，有指吳帥是空心老倌，思琦選擇分手，翌年3月在美國誕下女兒楊卓穎。
孫佳君 03年退出娛圈，並跟富商劉貴喬先後誕下兩名兒子。09年爆出家暴事件，二人分手後，孫佳君重返幕前。
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        單親媽唔易做，好彩嘅有贍養費，生活會穩定啲，冇嘅就要自食其力養家。
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