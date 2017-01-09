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﻿李準基寶島驚喜撐IU

2017-01-09 列印
■李準基與IU重現《步》劇經典場口。網上圖片
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　　韓國女歌手IU前晚在台灣舉行演唱會，適逢其主演劇集《步步驚心：麗》男主角李準基也剛巧在寶島開工，更於IU以國語獻唱《步》劇主題曲《三寸天堂》後，突驚喜現身舞台，並重現他於劇中以黑色斗篷為IU遮雨的經典場面，掀起全場高潮！IU透露，於開騷前幾小時前才突然才邀李準基任神秘嘉賓，沒料到他真的來了，李準基即謂：「當然要來，只要IU開心就好！」再次讓台下約3,500名粉絲尖叫不已。
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