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﻿笑談結婚生仔 張秀文歎慢板

2017-01-09 列印
■（左起）張秀文、朱智賢和陳婉衡齊晒靚腿。
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　　張秀文、朱智賢和陳婉衡昨日齊現身一公開活動，談到曾志偉早前投注2,600元買馬勁贏1,600萬，秀文聞言即說：「成日聽人講，但好少人中，佢（志偉）係馬主，識睇馬嘅狀態爭好遠。」

　　至於莊思明日前被拍到求診，遂被指疑似有喜，秀文搞笑地說：「佢隻狗有咗？我睇好佢同楊明（思明男友），佢哋好Sweet，有就是恭喜佢，自己係圈中人，明白唔可以畀壓力，笑吓就算，係真嘅話會請我飲啦！」秀文坦言未心急結婚生仔，「林心如40歲先生仔。（會『奉子成婚』？）對小朋友不太渴望，除非好想生小朋友！」婉衡亦說不心急拍拖，但其母去年就開始催促她了！
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