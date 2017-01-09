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﻿香香夫妻留港度歲

2017-01-09 列印
■新婚的香香豪送飛吻。
■龔嘉欣搵真銀過肥年！
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　　 新婚的岑麗香昨日出席一商埸活動時透露，昨早在家開聲練歌，老公「強強」不明白廣東歌詞亦為她打氣。香香夫妻早前到台灣度蜜月，當地天氣冷，所有沒有游泳，他們亦將在港度歲，香香說會準備利是，亦希望幫老公盡快適應香港的生活，但不打算在港補擺喜酒了。

　　另外，同為無線藝人的龔嘉欣昨日在另一活動時透露，工作量倍增過肥年！問到有否被家人催拍拖？現年27歲的嘉欣就笑謂，祖父母只叫她最快要過30歲才嫁人！
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