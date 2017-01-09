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﻿溫拿太極Rock爆亞博 阿倫盡興懶理頭髮亂

2017-01-09 列印
■太極與溫拿合作開騷，歌迷都看得開心。
■阿倫Rock到連頭髮都豎起來。
■任達華與琦琦到亞博睇騷。
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　　《純音樂2017溫拿與太極演唱會》前晚於亞洲博覽館舉行，任達華與太太琦琦及王梓軒等入場欣賞。太極打頭陣出場獻唱英文歌《Hotel California》，當晚亦唱出上月逝世的英國歌手佐治米高的名曲《Careless Whisper》，作為懷念。其後到溫拿出場，鍾鎮濤笑指今次場地好陌生，因大多聽外國Rock Band；阿倫則笑言未知跟紅館的觀眾可有分別，並要求觀眾畀反應。

　　溫拿和太極合體後繼續Rock，唱到尾聲阿倫頭上的髮型亂到似電視劇《十兄弟》的角色飛天五，連台下觀眾都引不住笑。完騷後，阿倫笑言今次好盡興，連內褲也扭出汗水。談到髮型亂到似開花，阿倫笑謂跟陳奕迅學習，一夜之間變成純實力派；問到隊友為何不提醒他髮型很亂？他說：「提都無用，我又落唔到去！」

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