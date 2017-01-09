﻿極速儲肥 瘦媽楊愛瑾晒5個月巨肚

31歲的前女子組合Cookies成員楊愛瑾(Miki)，去年4月與拍拖8年的永安太子爺郭永淳修成正果，短短幾個月後造人成功，去年11月宣佈懷孕。上月初，孕媽媽身穿白色鬆身衫拖老公出席活動時，仍對懷孕周數故作神秘說：「過咗三個月。」日前下午，幸福少奶淡妝與丈夫十指緊扣現身中環睇BB用品，當日穿上闊身top巨肚凸凸，橫闊大肚目測起碼有約5個月，推測預產期為今年4、5月，唔怪得當日要揀定萬元名貴牀仔啦！ 採訪 : 張詠森



娛圈持續生B潮，踏入新一年，昔日玉女掌門人、42歲的靚太楊采妮亦認有喜五個月。而童顏Miki上年四月在香港註冊、五月到峇里舉行婚禮，新婚唔夠半年即閃孕，加入準媽媽行列。上月初，懷孕後首度公開現身的楊愛瑾，與老公郭永淳出席無國界醫生電影節開幕禮，身穿白色鬆身衫的她不時用手袋遮肚，問到懷孕幾多個月？她故作神秘說：「過咗三個月。（預產期幾時？）新年後啦！（知道BB性別未？）知，但想留番做我哋之間嘅秘密，遲啲先講。」她透露佗B初期很不舒服：「大約兩、三個月無出街，不過我唔係嘔，係成日暈，試過有次差啲喺屋企暈低。」



睇萬元 牀



日前下午，過晒害喜階段的Miki，肚皮極速泵漲。她戴帽超淡妝拖老公在中環甜蜜遊。兩夫婦十指緊扣由石板街漫步行去太子大廈三樓睇BB用品。兩人以深色情侶裝示人。一向體重不足一百磅的瘦底Miki，肥了一個碼。她穿上鬆身top配長裙，個肚好凸，加上凸肚又圓又闊，估計已佗B約五個月。二人在BB用品店貼頭揀托腹帶，一般孕婦佗B四個月後，個肚開始有下墜感，托腹帶可幫助懷孕的婦女托起腹部，解腰部壓力，阻止子宮下垂，保護胎位，瘦底Miki好啱用。之後，二人又睇萬元起跳的木製BB牀，睇定兩款分別圓形和橢圓形的牀仔，然後畀錢買托腹帶就走人。最後手拖手行去ifc搭的士離開。