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﻿2017年搶閘生

2017-01-09 列印
預產期2月 B仔 27歲Angelababy
39歲謝安琪 預產期2-3月 B女
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        娛圈生B潮下，逾十個星B即將誕生。嚟緊出世的有Angelababy和「女神孕婦」謝安琪等靚B。
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