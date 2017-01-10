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﻿周柏豪紅館個唱加場

2017-01-10 列印
■柏豪將再度在紅館開騷！
■柏豪亦是樂壇頒獎禮常客。
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　　周柏豪為慶祝今年出道10周年，四月底再於紅館舉行演唱會，門票昨日進行優先訂票火速售罄！有關方面指樂迷紛紛反映買不到門票，主辦單位有見及此，跟柏豪商量後決定加場，決定加開4月30日一場，並於今早9時開始優先訂票。

　　柏豪坦言已有一段時間沒開個唱，去年因要拍電影和劇集，未有推出音樂新作，亦擔心樂迷會忘卻他的音樂。開騷消息一出反應熱烈，柏豪感到甚意外，他亦很感激各方一直以來的支持他。

  柏豪昨身在內地拍劇要加班OT，收到加場的消息後表示：「真係估唔到，好開心！我今日拍劇都『加場』呀！加咗幾場戲要OT，係好兆頭嚟！」同在的許紹雄更送上「香吻」祝賀呢！

圖：資料圖片
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