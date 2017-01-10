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﻿娜姐強調新戲劇情需性感

2017-01-10 列印
■娜姐和阿旦接受《兄弟幫》訪問。
■娜姐於新片中有性感爆燈造型。劇照
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　　周秀娜與鄭丹瑞（阿旦）昨接受《兄弟幫》節目訪問，宣傳主演的賀歲片《小男人周記3之吾家有喜》。一臉病容的阿旦透露，因咳嗽失聲吃老婆準備的欖，卻咬到牙骱發炎。阿旦笑言兩公婆在家中「困獸鬥」，被老婆望住要吃，當然，亦知老婆很愛他，故沒有埋怨。

　　娜姐就指阿旦不是第一次牙骱發炎，戲言若是對方老婆的話會好冧。談到片中有很多性感場面，娜姐強調是劇情需要，阿旦則多謝娜姐信任，他拍了數十年戲，首次拍賀歲片碌盡友情卡邀得草蜢、鄭伊健、張智霖及鄭欣宜客串，更笑指娜姐「沒地位」，連「女神」之名也拱手「送給」欣宜呢！
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