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﻿Kim去年巴黎被劫案 法警憑DNA拘捕16疑犯

2017-01-10 列印
■Kim去年在巴黎遭入屋行劫，哄動一時。
■法國警方案發後在Kim的寓所外蒐證。
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　　美國真人騷主持Kim Kardashian去年與歌手丈夫Kanye West到法國出席巴黎時裝周活動，於當地時間10月3日其夫外出時，Kim被5名劫匪持槍入屋行劫，劫走名貴珠寶首飾等高達1,000萬歐羅（約8,700萬港元）的財物。據法國傳媒報道，經過3個月的調查後，法國警方昨日終於公佈已拘捕了多達16名疑犯，而其破案的重要線索，是警方在案發地點的豪宅門外，找到一粒鑽石，懷疑是賊人逃走時遺下，鑽石上沾有匪徒的DNA，經過詳細分析之後，成功拘捕賊人及其同黨。

　　在案發之後，一向高調兼愛炫富的Kim，有一段時間絕迹社交界，而她與其家族的真人騷將於3月回歸，Kim近來就與家人積極宣傳。圖：資料圖片

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