不過網民對於軒仔參賽反應兩極，有人期望也有人失望，但曾參加《我是歌手4》的李克勤也留言為軒仔打氣：「加油！未來幾個月就拼一拼吧！汗水＋淚水＋苦水＋全中國都會知道你是乜水（我也是一個過來乜水），是一個很好的經歷，值得的！」
克勤撐揚名全國良機 軒仔出戰《歌手》鬥憶蓮
不過網民對於軒仔參賽反應兩極，有人期望也有人失望，但曾參加《我是歌手4》的李克勤也留言為軒仔打氣：「加油！未來幾個月就拼一拼吧！汗水＋淚水＋苦水＋全中國都會知道你是乜水（我也是一個過來乜水），是一個很好的經歷，值得的！」
酒樓配合食環署跟進 「橡筋」怪米 食客心慌
「怪米」片段昨天在網上瘋傳，一名女食客前天在一連鎖酒樓點了一碟「照燒鰻魚炒飯」，並指吃下口感有異；她又用手指搓米粒，並指有關米粒不似一般米粒，其韌性甚強，可以搓成細條而不斷開，引起「假米」疑團。記者購...
2017-01-10
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廣西江西驚現粉紅天 環保部指雲層增厚
困擾內地多時的霧霾天氣日前消散，但廣西南寧、江西德興等地天空，上周五卻染成粉紅色，不少網民擔心異象與空氣污染有關。環保部門強調，該天氣現象是因當地雲層增厚，空氣中水份較多吸收波長較短的光，只有波長較長的紅色光和橙色光通過大氣傳播所致。 多名內地網民上周五在網上表示，廣西南寧市、江西省德興市等地天空變成粉紅色，紛紛拍照上載微博；其中一名教師，事發時學校仍未下課，師生均感到憂心忡忡，更有網民質疑該天文異象是霧霾作祟，甚至懷疑有化工廠違規排放有害廢氣所致。 亦有不少民眾致電環保部門投訴，當局派員到各間工廠巡查，檢查是否有人違規排放有害廢氣，但無發現。德興市環保局表示，當局調...
2017-01-10
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全球50城市 響應「無褲子日」
一年一度「無褲子日」今踏入第十六屆，美國紐約、英國倫敦、德國柏林、捷克布拉格、波蘭華沙等全球五十座城市，數以萬計民眾響應號召，無懼寒冷天氣或熾熱陽光，脫下面褲，只穿着上衣、內褲乘搭地鐵。參加者大都表現...
2017-01-10
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屋苑紛錄首置客承接個案
據星島地產網報道，二手市場續錄交投，紛現首置客市價置業個案，中原分行經理陳耀榮表示，荃灣，爵悅庭西爵軒高層B室，面積360方呎，屬1房間隔，獲首置客以500萬元購入，呎價13889元，原業主於2006...
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儲局接班人齊「放鷹」 油價回落 美股乏力
投資者獲利回吐，加上油價回落拖累能源股表現下，美股杜指早段一度下跌逾70點，失守19900點水平，至今晨四時，杜指報19904點，跌59點。另外，明年接替耶倫出任聯儲局主席的幾位熱門人選，在日前演說中不約而同地暗示，會加快加息步伐。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報19904點，較上周五跌59點；納斯達克指數報5533.33點，升12.27點。滙控（005）美國預託證價格報63.10港元，較香港收市價跌0.60港元；中移動（941）美國預託證價格報84.02港元，較香港收市價升0.02港元。歐洲股市個別發展，倫敦股市收市上升0.4%，巴黎和法蘭克福股市則分別下跌0.4%及...
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狂人「城」勝追擊 魔將晒冷
曼聯正處於近八年首次各賽事八連捷的強勢，領隊摩連奴表明今晚英格蘭聯賽盃四強首回合主場對侯城精銳盡出。趁老虎正值換帥兼忙於英超護級戰意成疑，紅魔讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（香港時間周三凌晨4:00開賽） 周日英超主場火併利物浦前，摩連奴為延續長勝走勢，表明今仗精銳盡出：「下輪聯賽是大戰，但我們也希望躋身聯賽盃決賽，因此我會派出與英足盃不同的陣容，伊巴謙莫域、保羅普巴及安達靴里拉等會上陣，務求首回合奠穩勝局。」 其中，「呂布」伊巴近期入球停不了，所有賽事近十二次上陣只得三仗食白果，合共攻入十二球。這位三十五歲老將透露，摩帥的訓練課程有遷就其體力，令他足以應付每一場賽...
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味力無邊郵輪美食之旅
近年郵輪假期備受追捧，優點是不用拖着沉重行李已可縱橫各地，加上完善的遊樂設施及貼心服務，相當適合一家大細同行。像擁有瑰麗裝潢的大洋郵輪（Oceania Cruises）便以美饌大受好評，這趟登上旗下的...
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國產新女 高瘦有姿色 兆尊拖二三奶溝四奶
下月踏入50歲的已故慈善伶王新馬師曾長子鄧兆尊，被指坐擁過億身家兼有3個女朋友，齊人一拖三出街，艷福不淺。日前晚上，凸腩鄧兆尊又一拖三「振夫綱」出巡，鐵腳有二奶車厘子和骨妹三奶外，大婆Carmen唔見...
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社論——有醫院無醫護 外援之門要打開
北區居民引頸以待的天水圍醫院昨天啟用，但因人手不足，服務「殘缺不全」，初期不會有急症室，直至三月中才會投入服務，每天只運作八小時，何時才能夠提供全天候的急症室服務，連院方高層也交不出時間表。這種狀況，以時下潮語形容，真是令人「個心離一離」，試問有醫院而不能救急扶危，市民遇上意外或突然發病，得不到急救，性命怎保！ 其實，公立醫院人手不足問題，是一個解決不了的惡性循環。多年以來，私營醫院不斷向公立醫院挖角，在銀彈政策下，公立醫院醫護放下沉重的工作負擔，跳槽尋求較佳的工作環境，獲取更好的回報，乃人之常情，結果公立醫院每年培訓了一批醫護新人，他們累積幾年工作經驗後，就會被吸引往私營...
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實力飛駒全晚穩膽
今期三T形勢並不單純，頭關範圍雖不算闊，但有幾匹強中強，選膽其實有點冒險；次關有多匹沒路程根據的馬轉組而來，根本沒數計，更難取膽；只有尾關較為優劣分明，但邊線配腳也不少。既然無把握，今期多寶又只有百多...
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