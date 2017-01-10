﻿克勤撐揚名全國良機 軒仔出戰《歌手》鬥憶蓮

內地歌唱節目《我是歌手》第五季改名為《歌手》後，並將於本月21日首播。繼出名靚聲的林憶蓮日前宣佈會加盟後，張敬軒昨日亦於社交網站公開他於《歌手》的宣傳海報，並留言確認為參加比賽。軒仔謂：「希望藉此能把一些自己喜歡的、自己的歌、別人的歌好好唱一遍。」隨後再留言：「一個舞台，一支話筒，關於音樂和情感，但願你能從中再次認識我。」



不過網民對於軒仔參賽反應兩極，有人期望也有人失望，但曾參加《我是歌手4》的李克勤也留言為軒仔打氣：「加油！未來幾個月就拼一拼吧！汗水＋淚水＋苦水＋全中國都會知道你是乜水（我也是一個過來乜水），是一個很好的經歷，值得的！」