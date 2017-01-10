﻿李冰冰甜讚男友：讓我心安

43歲的李冰冰日前承認與較她年輕十歲、任職投資公司高級主管的許文楠拍拖，冰冰大前晚出席一活動時，透露好友任泉為她跟男友牽紅線，兩人相戀不到一年。問到是誰追誰時，冰冰怕醜地表示兩人互有好感，更甜笑表示：「跟他（許文楠）在一起讓我覺得特別心安，他是我的大白（守護者）。」



另外，范冰冰前日於北京出席新劇《贏天下》記者會，同場還有前邵氏女星潘迎紫。冰冰與潘迎紫分別於2014年及1985年飾演「武則天」而爆紅，兩人前日同台現身，成全場焦點！冰冰見到偶像不禁化身粉絲道：「我從來不追星，但唯一在牀頭貼過的海報就是潘迎紫，她在我心裏面佔據了很重要的位置，我現在終於知道姑娘們追鹿晗的感覺了。」圖：網上圖片